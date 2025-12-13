 Calcio, risultati serie A: Lecce scatto salvezza – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cultura Videonews

Guggenheim Bilbao, nuove opere e nuovo display della collezione

13 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Cresce la chirurgia robotica. Il convegno a Santa Maria Hospital

13 Dicembre 2025
Politica Videonews

Salvini su Russia e Ucraina: l’Europa boicotta il processo di pace

13 Dicembre 2025
Cultura Videonews

Pirelli HangarBicocca: nelle Navate un cinema per Nan Goldin

13 Dicembre 2025
Cultura Videonews

(Tante) Fotografie per fermare la polvere d’oro che è la vita

13 Dicembre 2025
Estero Videonews

Bonelli (AVS): importante che i palestinesi non si dividano

13 Dicembre 2025
Estero Videonews

Conte incontra Abu Mazen: processo di pace non sia solo facciata

13 Dicembre 2025
Estero Videonews

Una funivia urbana nell’Ile-de-France: nuovi trasporti pubblici a Parigi

13 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Ostia, blitz antidroga dei Carabinieri: nove arresti e 16 denunce

13 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Le Olimpiadi al polso, due modelli a cinque cerchi per Swatch

13 Dicembre 2025
Sport

Calcio, risultati serie A: Lecce scatto salvezza

La serie A dopo Torino-Cremonese 1-0
Dic 13, 2025

Roma, 13 dic. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Cremonese 1-0

Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, ore 18 Parma-Lazio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari, domenica 14 dicembre ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15 Fiorentina-Verona, Udinese-Napoli, ore 18 Genoa-Inter, ore 20.45 Bologna-Juventus, lunedì 15 dicembre ore 20.45 Roma-Como.

Classifica: Milan, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Torino 17, Atalanta, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6

Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20.45 Juventus-Roma, domenica 21 dicembre ore 12.30 Cagliari-Pisa, ore 15 Sassuolo-Torino, ore 18 Fiorentina-Udinese, ore 20.45 Genoa-Atalanta, mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, Spalletti: “Ho parlato con Elkann, tornare a vincere”

Dic 13, 2025
Sport

Calcio, Torino-Cremonese 1-0: decide Vlasic

Dic 13, 2025
Sport

L’AS Roma annuncia una nuova partnership strategica con Wizz Air

Dic 13, 2025