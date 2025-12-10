Bce, Lagarde: sulla linea monetaria siamo ancora in buona posizione

Roma, 10 dic. (askanews) – “Sono abituata a dire che siamo in una buona posizione. E, ovviamente, parlo della nostra politica monetaria. Mi riferisco alla stabilità dei prezzi, che è l’obiettivo primario della Banca centrale. E direi ancora” che con l’inflazione al 2% e le attese che resti a questo valore nei mesi a venire “siamo ancora in una buona posizione”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante una intervista in diretta al Financial Times.