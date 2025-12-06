 Papa: “Non fare le cose buone brontolando ma con il sorriso” – askanews.it


Cronaca

Papa: “Non fare le cose buone brontolando ma con il sorriso”

Così il pontefice durante l’udienza giubilare in piazza San Pietro
Dic 6, 2025

Roma, 6 dic. (askanews) – “Il mondo diventa migliore, se noi perdiamo un po’ di sicurezza e di tranquillità per scegliere il bene. Questo è partecipare. Chiediamoci – incoraggia quindi -: sto partecipando a qualche iniziativa buona, che impegna i miei talenti? Ho l’orizzonte e il respiro del Regno di Dio, quando faccio qualche servizio? Oppure lo faccio brontolando, lamentandomi che tutto va male?”. Così Papa Leone XIV nell’udienza giubilare a piazza San Pietro.

“Oggi – ha detto il Santo Padre – vorrei ricordare Alberto Marvelli, giovane italiano vissuto nella prima metà del secolo scorso. Educato in famiglia secondo il Vangelo, formatosi nell’Azione Cattolica. A Rimini e dintorni con tutte le forze a soccorrere i feriti, i malati, gli sfollati. Tanti lo ammirano per questa sua dedizione disinteressata e, dopo la guerra, viene eletto assessore e incaricato della commissione per gli alloggi e per la ricostruzione. Entra nella vita politica attiva, ma proprio mentre si reca in bicicletta a un comizio viene investito da un camion militare. Aveva 28 anni. Alberto ci mostra che sperare è partecipare, che servire il Regno di Dio dà gioia anche in mezzo a grandi rischi. Il mondo diventa migliore, se noi perdiamo un po’ di sicurezza e di tranquillità per scegliere il bene. Questo è partecipare. Chiediamoci – incoraggia quindi -: sto partecipando a qualche iniziativa buona, che impegna i miei talenti? Ho l’orizzonte e il respiro del Regno di Dio, quando faccio qualche servizio? Oppure lo faccio brontolando, lamentandomi che tutto va male?”.

Secondo il Pontefice “il sorriso sulle labbra è il segno della grazia in noi. Sperare è partecipare. Nessuno salva il mondo da solo. E neanche Dio vuole salvarlo da solo: Lui potrebbe, ma non vuole, perché insieme è meglio. Partecipare ci fa esprimere e rende più nostro ciò che alla fine contempleremo per sempre. Dio non è fuori dal mondo fuori da questa vita. Occorre cercarlo fra le realtà della vita con intelligenza, cuore e maniche rimboccate! E il Concilio ha detto che questa missione è in modo particolare dei fedeli laici, uomini e donne, perché il Dio che si è incarnato ci viene incontro nelle situazioni di ogni giorno. Nei problemi e nelle bellezze del mondo, Gesù ci aspetta e ci coinvolge. Il motto del Giubileo ‘Pellegrini di speranza’ – conclude non è uno slogan che tra un mese passerà! È un programma di vita” ha concluso.

