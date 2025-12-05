 L’Istat: Pil in crescita +0,5% nel 2025 e +0,8% nel 2026 – askanews.it


Economia Primo Piano

L’Istat: Pil in crescita +0,5% nel 2025 e +0,8% nel 2026

Le prospettive per l’economia italiana
Dic 5, 2025

Roma, 5 dic. (askanews) – Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nel 2024. Lo ha reso noto l’Istat che ha diffuso le Prospettive per l’economia italiana.

L’incremento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (+1,1 punti percentuali il contributo alla crescita in entrambi gli anni), mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo (-0,6 e -0,2 p.p.).

Lo scenario previsivo per la domanda estera – rileva l’Istat – sconta l’ipotesi di un’attenuazione del clima di incertezza relativo all’indirizzo della politica commerciale statunitense e di una stabilizzazione della domanda internazionale, accompagnata dal proseguimento di una moderazione delle quotazioni delle materie prime energetiche.

