Calcio, Infantino premia Trump con il Peace Price

Roma, 5 dic. (askanews) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo, in corso a Washington, ha premia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il Fifa Peace Price, assegnato per la prima volta. Gli viene consegnata anche una medaglia e un certificato con le motivazioni. “Un grande onore – dice il Presidente Usa – Con Infantino abbiamo parlato di come salvare tanta gente dalle guerre, ricordo il Congo, India e Pakistan. Conosco Gianni da tanto tempo, ha stabilito record sulla vendita dei biglietti, un bell’omaggio al gioco del calcio, che noi chiamiamo soccer. Ringrazio Melania, mia moglie. Sarà un evento mai visto, c’è un entusiasmo fantastico. Saluto il Primo Ministro del Canada e la presidente del Messico con cui abbiamo lavorato a stretto contatto. Gli Usa oggi sono un Paese sicuro. Grazie e divertitevi”.