 Calcio, Infantino premia Trump con il Peace Price – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cultura Videonews

Allemandi cresce oltre le attese: “Più lettori, siamo un ponte”

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Cisgiordania, protesta contro la creazione di un avamposto israeliano

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

A Berlino la protesta contro la leva: “Non ci manderete in guerra”

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Merz a Bruxelles per discutere dei beni russi congelati

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Sorteggio dei mondiali, Trump saluta il “grande giorno”

5 Dicembre 2025
Economia Videonews

La giornata mondiale del caffè turco, patrimonio Unesco

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Meta, accordi con editori: addestrerà IA con news verificate

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Putin a New Delhi: “Pronti a forniture di petrolio senza interruzioni”

5 Dicembre 2025
Spettacolo Videonews

Cucinelli si racconta con Tornatore: siamo in un nuovo Rinascimento

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Libano, Hezbollah: sosteniamo approccio diplomatico per fine raid Idf

5 Dicembre 2025
Sport

Calcio, Infantino premia Trump con il Peace Price

“Sarà un evento mai visto, c’è un entusiasmo fantastico”
Dic 5, 2025

Roma, 5 dic. (askanews) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo, in corso a Washington, ha premia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il Fifa Peace Price, assegnato per la prima volta. Gli viene consegnata anche una medaglia e un certificato con le motivazioni. “Un grande onore – dice il Presidente Usa – Con Infantino abbiamo parlato di come salvare tanta gente dalle guerre, ricordo il Congo, India e Pakistan. Conosco Gianni da tanto tempo, ha stabilito record sulla vendita dei biglietti, un bell’omaggio al gioco del calcio, che noi chiamiamo soccer. Ringrazio Melania, mia moglie. Sarà un evento mai visto, c’è un entusiasmo fantastico. Saluto il Primo Ministro del Canada e la presidente del Messico con cui abbiamo lavorato a stretto contatto. Gli Usa oggi sono un Paese sicuro. Grazie e divertitevi”.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, Infantino: “Il Mondiale più grande mai visto”

Dic 5, 2025
Sport Videonews

Sport paralimpico protagonista in vista Giochi di Milano Cortina

Dic 5, 2025
Sport

Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: biancocelesti ai quarti

Dic 4, 2025