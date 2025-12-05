 Calcio, Infantino: “Il Mondiale più grande mai visto” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cultura Videonews

Allemandi cresce oltre le attese: “Più lettori, siamo un ponte”

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Cisgiordania, protesta contro la creazione di un avamposto israeliano

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

A Berlino la protesta contro la leva: “Non ci manderete in guerra”

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Merz a Bruxelles per discutere dei beni russi congelati

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Sorteggio dei mondiali, Trump saluta il “grande giorno”

5 Dicembre 2025
Economia Videonews

La giornata mondiale del caffè turco, patrimonio Unesco

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Meta, accordi con editori: addestrerà IA con news verificate

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Putin a New Delhi: “Pronti a forniture di petrolio senza interruzioni”

5 Dicembre 2025
Spettacolo Videonews

Cucinelli si racconta con Tornatore: siamo in un nuovo Rinascimento

5 Dicembre 2025
Estero Videonews

Libano, Hezbollah: sosteniamo approccio diplomatico per fine raid Idf

5 Dicembre 2025
Sport

Calcio, Infantino: “Il Mondiale più grande mai visto”

“Ci saranno tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre”
Dic 5, 2025

Roma, 5 dic. (askanews) – “Benvenuti in tutte le lingue del mondo e ovviamente in quella del calcio, che è la lingua della passione e dell’amore”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in occasione del sorteggio della Coppa del mondo in corso a Washington. “Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d’America – continua – Donald Trump, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall’umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l’unico campione del mondo. Sarà un’estate bellissima e un evento unico, stellare con miliardi di spettatori da tutto il mondo. Sarà come 104 Super Bowl in un mese: questa è la scala che abbiamo organizzato”

Notizie Correlate

Sport

Calcio, Infantino premia Trump con il Peace Price

Dic 5, 2025
Sport Videonews

Sport paralimpico protagonista in vista Giochi di Milano Cortina

Dic 5, 2025
Sport

Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: biancocelesti ai quarti

Dic 4, 2025