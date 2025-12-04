L.elettorale, Schlein: premierato premessa sbagliata

Roma, 4 dic. (askanews) – Elly Schlein sarà disposta a discutere di legge elettorale solo nel momento in cui la destra presenterà una proposta, ma non se si proverà ad introdurre una forma di premierato in via surrettizia. Lo ha detto la leader Pd parlando al convegno ‘Curare la democrazia’.“Le cose si discutono quando la destra anziché chiacchierare porta una proposta”, ha premesso. “In questo momento la discussione la fanno tra di loro. Se arriva una proposta la valuteremo nel merito, ma mi pare che partano da due presupposti sbagliati. Perché ne parlano il giorno in cui perdono in Campania e Puglia?”. Per la leader Pd non si può cambiare la legge elettorale solo per provare ad evitare una sconfitta nelle urne alle prossime elezioni. Inoltre, ha aggiunto, “la seconda premessa sbagliata è il premierato”, un sistema che “accentra ancora di più il potere nelle mani di chi guida il governo”.