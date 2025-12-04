 E’ morta Mabel Bocchi icona del basket femminile italiano – askanews.it


Sport

E’ morta Mabel Bocchi icona del basket femminile italiano

Aveva 72 anni, ha vinto otto scudetti e una coppa dei Campioni
Dic 4, 2025

Roma, 4 dic. (askanews) – È morta oggi a 72 anni Mabel Bocchi, una delle figure più rappresentative della pallacanestro femminile italiana. Ex stella del Geas Sesto San Giovanni e della Nazionale, Bocchi si è spenta nella sua casa in Calabria.

Considerata tra le migliori giocatrici italiane di sempre, fu protagonista dell’epopea del Geas negli anni Settanta: otto scudetti, una Coppa Italia e soprattutto la storica Coppa dei Campioni del 1978, primo trionfo europeo per una squadra femminile del nostro Paese. Con la maglia azzurra totalizzò oltre cento presenze, conquistando anche un bronzo agli Europei del 1974.

Terminata la carriera sportiva, Bocchi lavorò a lungo nel giornalismo e in televisione, diventando un volto noto dei programmi sportivi e una voce autorevole nella battaglia per la parità di genere nello sport. Per anni denunciò le differenze economiche e strutturali tra atlete e atleti, impegnandosi affinché alle nuove generazioni fossero garantite maggiori tutele.

