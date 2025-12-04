 Dall’11 dicembre a Cerveteri festival “Campus Etruria” per giovani studenti – askanews.it


Cultura

Dall’11 dicembre a Cerveteri festival “Campus Etruria” per giovani studenti

Quattro giorni di rassegne e incontri con i professionisti delle nuove tecnologie
Dic 4, 2025

Roma, 4 dic. (askanews) – Quattro giorni di eventi culturali dedicati all’orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive potranno confrontarsi e conoscere dal vivo le figure professionali del futuro legate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie. Ad organizzare la kermesse sarà il Comune di Cerveteri, cittadina laziale a pochi chilometri dalla Capitale, patrimonio UNESCO, grazie ai fondi stanziati da un bando regionale di Disco Lazio.

L’evento dal titolo “Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili” è organizzato in quattro giornate tematiche, 11-12 e 15-16 dicembre, durante le quali verranno allestiti degli stand nella storica Piazza Aldo Moro.

Si comincerà giovedì 11 con una giornata dedicata ad orientamento, nuove tecnologie e AI, venerdì 12 si parlerà di cinema, musica e gaming. La settimana successiva, lunedì 15 verrà dedicato al giornalismo e alla microeditoria e la giornata conclusiva del Festival, il 16 dicembre, all’arte e all’innovazione museale.

Il festival promosso dal Comune di Cerveteri vuole mettere al centro le nuove generazioni, integrando cultura, inclusione, orientamento e intrattenimento.

Fra gli obiettivi principali, come spiega la sindaca Elena Gubetti, vi è quello di “promuovere l’accesso alla cultura e ai servizi da parte dei giovani, favorire l’accoglienza e la partecipazione di studenti fuori sede e stranieri e offrire momenti formativi legati alle nuove tecnologie che rappresentano le professioni del futuro. Parleremo anche di ambiente, sostenibilità, diritti civili, con l’obiettivo di promuovere il progetto di Cerveteri come polo storico-culturale dell’Etruria meridionale. Di solito l’orientamento si fa nelle scuole e nelle università, con Campus Etruria vogliamo essere i primi a portare tutto questo anche nelle città e nei luoghi simbolo della cultura. Cerveteri è patrimonio UNESCO, una città che punta su cultura, innovazione e inclusione giovanile”.

