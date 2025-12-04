 Calcio, Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1, felsinei ai quarti – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

In attesa di X Factor, i 16mila di piazza del Plebiscito a Nspoli

4 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Università, la Scuola Sant’Anna inaugura l’anno accademico

4 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Mattarella accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina

4 Dicembre 2025
Estero Videonews

Steinmeier al Parlamento UK: “Non restiamo fermi alla Brexit”

4 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Cloud e sicurezza, esperto Aws: IA trasformerà ogni cosa, in ogni fase

4 Dicembre 2025
Estero Videonews

Intesa Londra e Oslo “per fronteggiare i sottomarini russi”

4 Dicembre 2025
Spettacolo Videonews

Paolo Genovese: con i miei film lo spettatore si sente meno solo

4 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Milano-Cortina, Fiamma Olimpica a Roma accompagnata da Paolini e Malagò

4 Dicembre 2025
Estero Videonews

Mosca limita le chiamate su WhatsApp e Telegram: “Rischi criminalità”

4 Dicembre 2025
Economia Videonews

SACE a Bologna: energie nuove per l’export dell’Emilia-Romagna

4 Dicembre 2025
Sport

Calcio, Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1, felsinei ai quarti

Apre Benedyczak, poi arrivano i gol di Rowe e Castro all’89’
Dic 4, 2025

Roma, 4 dic. (askanews) – Il Bologna campione in carica supera il Parma 2-1 e avanza ai quarti di Coppa Italia. Al Dall’Ara, nel derby emiliano che segna il debutto stagionale dei rossoblù nella competizione, la squadra di Vincenzo Italiano rimonta lo svantaggio iniziale e chiude la sfida nel finale. Il Parma parte meglio e trova il vantaggio al 13′: Benedyczak scatta sul filo del fuorigioco su assist di Lovik e batte Ravaglia. I crociati insistono e sfiorano il raddoppio più volte, ma il Bologna reagisce e al 38′ trova il pari con Rowe, rapido a ribadire in rete dopo il palo colpito sulla prima conclusione. La ripresa si apre con ritmi più alti e un’occasione per Lucumì, che di testa non inquadra lo specchio. Il Parma risponde con Lovik, che al 69′ sfiora il gol dal lato sinistro dell’area. Le panchine diventano decisive: Italiano inserisce Castro, che all’89’ firma il 2-1 con un colpo di testa su cross di Holm, rete che vale il sorpasso e la qualificazione.

Nel finale da segnalare il ritorno in campo di Ciro Immobile, al rientro dopo tre mesi di stop, subentrato a Bernardeschi. Dopo cinque minuti di recupero, il Bologna chiude la partita e approda ai quarti di Coppa Italia 2025/26.

Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0, qual. Atalanta Napoli-Cagliari 10-9 dcr (1-1 reg.), qual. Napoli Inter-Venezia 5-1, qual. Inter Bologna-Parma 2-1, qual. Bologna Lazio-Milan (giovedì 4 dicembre ore 21)

Roma-Torino (martedì 13 gennaio ore 21) Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)

I possibili quarti (da mercoledì 4 febbraio 2026 a mercoledì 11 febbraio 2026)

Bologna-Lazio/Milan Juventus-Atalanta

Inter-Roma/Torino Napoli-Fiorentina/Como

Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026. Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026. Finale: mercoledì 13 maggio 2026.

Notizie Correlate

Sport

Nuoto, 4×50 stile mixed campione d’Europa con record del mondo

Dic 4, 2025
Sport

Olimpiadi, Paolini: “Giorno che porterò sempre nel cuore”

Dic 4, 2025
Primo Piano Sport

Mattarella accoglie la fiamma olimpica al Quirinale

Dic 4, 2025