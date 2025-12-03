Annullato il vertice di Zelensky con Witkoff e Kushner. Cremlino: alcune proposte accettate, altre inaccettabili

Roma, 3 dic. (askanews) – Il vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy e la delegazione del presidente statunitense Donald Trump, guidata da Steve Witkoff e dal genero Jared Kushner è stato annullato. A riferirlo è il giornale ucraino Kyiv Post.L’incontro, che avrebbe dovuto svolgersi a Bruxelles, è stato annullato, stando a quanto si apprende da Alex Raufoglu, corrispondente capo del Kyiv Post a Washington. Il motivo della cancellazione non è ancora stato reso noto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov oggi sarà a Bruxelles per parlare con i partner europei del processo di pace con la Russia e, in seguito, volerà negli Stati Uniti per proseguire le interlocuzioni con i rappresentanti di Washington. “Rustem Umerov ha riferito in merito alla preparazione degli incontri che si terranno oggi a Bruxelles con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei. Insieme al Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, alle riunioni parteciperà anche il Capo di Stato Maggiore, Andriy Hnatov. Si tratta della nostra costante attività di coordinamento con i partner, e garantiamo il pieno dinamismo del processo negoziale”, ha scritto pochi minuti fa sul proprio canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I rappresentanti ucraini informeranno i colleghi europei su quanto è emerso dopo i contatti di ieri della parte americana a Mosca, e discuteranno inoltre del ruolo europeo nella necessaria architettura di sicurezza”, ha aggiunto Zelensky. “Dopo Bruxelles, Rustem Umerov e Andriy Hnatov prepareranno un incontro con i rappresentanti del Presidente Trump negli Stati Uniti. Come sempre, l’Ucraina lavorerà in modo costruttivo per raggiungere una pace reale. Attendo una nuova relazione al termine degli incontri di oggi in Europa”, ha concluso il presidente ucraino. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov parlando con i giornalisti ha sottolineato che dichiarare che il presidente russo Vladimir Putin ha respinto il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina sarebbe errato. “No, non sarebbe corretto. Il fatto è che ieri si è svolto per la prima volta uno scambio diretto di opinioni. E, come è stato detto ieri, alcune proposte sono state accettate, altre sono state giudicate inaccettabili. Questo è un normale processo di lavoro, una ricerca di compromesso”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, rispondendo alla domanda se fosse corretto affermare che Putin abbia respinto il piano statunitense.“Apprezziamo molto la volontà politica del presidente Trump di continuare, per così dire, a cercare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina. E, naturalmente, siamo grati per questi sforzi da parte dell’amministrazione Trump”. Mosca è pronta a incontrare l’amministrazione Trump per tutto il tempo necessario a risolvere la situazione in Ucraina, ha aggiunto il portavoce, specificando che “una conversazione telefonica è possibile in qualsiasi momento (tra il presidente Putin e il presidente Trump, ndr)”. “È possibile organizzarne una rapidamente”, ha aggiunto il portavoce. Inoltre Peskov ha sottolineato la necessità che la parte statunitense rispetti il principio del silenzio durante i colloqui per un accordo, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.“Noi rispetteremo questo principio e speriamo che anche le nostre controparti americane lo faranno”, ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto degli aspetti tecnici dei colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Mosca non è una sostenitrice della diplomazia del megafono e anche gli Stati Uniti la pensano così, ha affermato il portavoce, aggiungendo che più silenziosi saranno i negoziati sulla soluzione ucraina, più produttivi saranno. “Partiamo dal presupposto che in questo caso è meglio che i negoziati si svolgano in silenzio”, ha affermato Peskov.