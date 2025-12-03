Pd, Schlein convoca l’assemblea ma sulla sua ‘blindatura’ il partito è diviso

Roma, 3 dic. (askanews) – Avrebbe dovuto essere l’incoronazione di Elly Schlein come candidata premier, almeno nelle intenzioni del ‘correntone’ di Montepulciano, ma l’assemblea Pd del 14 dicembre si sta trasformando in un braccio di ferro tra le varie anime del partito. L’idea di usare l’appuntamento per ufficializzare la corsa della segretaria verso palazzo Chigi era stata lanciata domenica scorsa da Michela Di Biase, durante la riunione toscana delle correnti che sostengono la leader Pd, ma si è scontrata ben presto con l’opposizione netta della minoranza, contraria a nuove modifiche dello statuto, che nella versione attuale consentirebbe anche più di una candidatura Pd alle eventuali primarie di coalizione. E l’idea di un congresso anticipato resta sempre la prima opzione almeno di alcuni tra i fedelissimi della leader Pd.Le correzioni allo statuto sembrano ormai un’ipotesi tramontata, gli stessi fedelissimi della Schlein non sembravano convinti di una soluzione rischiosa, perché richiede un quorum alto, dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Asticella non scontata, tanto più che tra i riformisti Pd è cominciata addirittura a circolare l’idea di disertare la direzione, se si dovesse insistere su questa strada. Dopo le lunghe trattative di queste ore, il gruppo di Montepulciano conta di chiudere su un voto in assemblea che non tocchi lo statuto, un ordine del giorno appunto, come era stato ipotizzato in un primo momento. Ma anche questa idea non convince la minoranza, che ritiene prematuro votare un documento del genere e che potrebbe scegliere di votare addirittura no. “Nessuno mette in discussione la Schlein – è il ragionamento – noi chiediamo di parlare della linea politica del partito. Non lo facciamo da mesi, ora basta”.Ma anche tra gli schleiniani c’è chi dubita dell’opportunità di votare un ordine del giorno, più d’uno ritiene una prova di debolezza che la segretaria faccia votare un documento per dire che in caso di primarie di coalizione sarebbe lei la candidata premier del partito. Chiaramente, nel cerchio stretto della leader Pd, non sfugge a nessuno il rischio di un ‘assedio’ alla segretaria in vista della corsa per le politiche. Giuseppe Conte non ha esitato un attimo a dire che lui andrà alla festa di ‘Atreju’, spiazzando la Schlein che invece ha declinato l’invito. E le manovre centriste, gli ammiccamenti a Silvia Salis e Gaetano Manfredi, sono segnali chiari a tutti. Ma il modo per blindare la leader, secondo diversi dei fedelissimi, è uno solo: andare al congresso anticipato.Lei finora ha temporeggiato, ritenendo che non fosse il momento di giocare questa carta, ma anche l’iniziativa di Montepulciano è stato un chiaro messaggio: anche le aree di Dario Franceschini, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Roberto Speranza – che la sostengono – chiedono un maggior coinvolgimento nella gestione del partito, rivendicano uno spazio che a loro giudizio finora la leader Pd non ha concesso. Da qui al 14 le correnti faranno il punto tra di loro, provando poi a trovare un punto di caduta condiviso per l’assemblea. Ma il clima nel partito, come era prevedibile, si sta scaldando parecchio.