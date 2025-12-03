 Calcio, Coppa Italia, Inter-Venezia 5-1 nerazzurri ai quarti – askanews.it


Sport

Calcio, Coppa Italia, Inter-Venezia 5-1 nerazzurri ai quarti

A segno Diouf, Esposito, doppio Thuram, Bonny
Dic 3, 2025

Roma, 3 dic. (askanews) – L’Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro finisce 5-1, con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. La squadra di Chivu vola sul 2-0 nel giro di pochi minuti con Diouf (18′) e Pio Esposito (20′), poi Thuram tra fine primo tempo (34′) e inizio ripresa (51′) chiude i conti. Per i lagunari c’è la soddisfazione della rete di Sagrado (66′), poi il gran gol di Bonny (76′) completa il tabellino.

Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0, qual. Atalanta Napoli-Cagliari 10-9 dcr (1-1 reg.), qual. Napoli Inter-Venezia 5-1, qual. Inter Bologna-Parma (giovedì 4 dicembre ore 18) Lazio-Milan (giovedì 4 dicembre ore 21)

Roma-Torino (martedì 13 gennaio ore 21) Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)

I possibili quarti (da mercoledì 4 febbraio 2026 a mercoledì 11 febbraio 2026)

Bologna/Parma-Lazio/Milan Juventus-Atalanta

Inter- Roma/Torino Napoli – Fiorentina/Como

Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026. Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026. Finale: mercoledì 13 maggio 2026.

