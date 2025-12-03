 Bocelli tra i big dello show al sorteggio finale Fifa World Cup 2026 – askanews.it


Spettacolo

Bocelli tra i big dello show al sorteggio finale Fifa World Cup 2026

Venerdì con Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Heidi Klum e altri
Dic 3, 2025

Roma, 3 dic. (askanews) – Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio finale del FIFA World Cup 2026, in programma venerdì 5 dicembre al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C..

Bocelli condividerà il palco con star mondiali come Robbie Williams, Nicole Scherzinger e i Village People, mentre la serata sarà condotta da Heidi Klum, Kevin Hart e l’attore e produttore Danny Ramirez.

Bocelli torna così a un grande appuntamento legato al calcio: già in occasione della cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020, allo Stadio Olimpico di Roma, la sua esibizione aveva regalato un momento molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori.

Il sorteggio e lo show andranno in diretta su FIFA.com e su tutti i canali ufficiali social dell’organizzazione, con milioni di spettatori attesi in tutto il mondo.

