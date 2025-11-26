 Lombardia, Salvini: se FdI avrà buon candidato felice di accoglierlo – askanews.it


Politica

Lombardia, Salvini: se FdI avrà buon candidato felice di accoglierlo

“Tutti i partiti del centrodestra avranno il giusto riconoscimento”
Nov 26, 2025

Roma, 26 nov. (askanews) – “Non rispondo più a chi domanda chi sarà il candidato del centrodestra nelle prossime regionali fra un anno o due anni, in Sicilia, Lombardia o Piemonte. Ci penseremo a tempo debito, tutti i partiti del centrodestra avranno il giusto riconoscimento senza che nessuno metta il veto a partire dalla mia Lombardia. Se Fratelli d’Italia avrà un candidato all’altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa del suo partito sull’esito delle Regionali in Puglia e Campania.

