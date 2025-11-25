 Tennis, oltre 30mila biglietti già venduti per le Atp Finals 2026 – askanews.it


Sport

Tennis, oltre 30mila biglietti già venduti per le Atp Finals 2026

Si svolgerà all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026
Nov 25, 2025

Roma, 25 nov. (askanews) – Nemmeno il tempo di aprire la vendita libera, ieri alle ore 16, e i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026 hanno registrato un successo travolgente: oltre 31.000 tagliandi venduti nelle prime otto ore, fino a mezzanotte. Un ritmo impressionante, equivalente a più di un biglietto al secondo.

Un dato che conferma la straordinaria risposta del pubblico e la corsa al biglietto per assicurarsi un posto all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre 2026, quando Torino ospiterà per il sesto anno consecutivo il torneo che riunisce i migliori giocatori del mondo. Un risultato che testimonia una volta di più la fame di tennis che attraversa il Paese: l’entusiasmo costruito in questi anni attorno alle Finals, insieme ai successi del movimento italiano, continua a generare un interesse senza precedenti.

