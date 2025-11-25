 Schlein: avanti con linea unitaria, al governo nel 2027 – askanews.it


Politica

Schlein: avanti con linea unitaria, al governo nel 2027

Progetto per l'Italia con tutte le forze progressiste
Nov 25, 2025

Roma, 25 nov. (askanews) – “Noi andremo avanti convintamente su questa linea unitaria. Siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme con tutte le forze della nostra coalizione progressista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

“Appare molto chiaro che questa destra non solo non è imbattibile ma che siamo pronti a sfidarla per il 2027 in una partita che vede già adesso, dopo queste 13 regioni al voto le coalizioni sostanzialmente in parità”, ha aggiunto.

“Siamo in partita vogliamo vincere siamo pronti ad andare al governo 2027 vincendo le elezioni politiche”, ha sottolineato.

