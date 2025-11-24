 Veneto, Zaia: Lega qui vola, dopo 15 anni i cittadini mi vogliono bene – askanews.it


Politica

Veneto, Zaia: Lega qui vola, dopo 15 anni i cittadini mi vogliono bene

“Mi si apre il cuore, abbiamo realizzato mission impossible”
Nov 24, 2025

Treviso, 24 nov. (askanews) – “C’è sempre questa adrenalina da elezioni e avere questo risultato mi si apre il cuore dopo 15 anni e mezzo i cittadini ti vogliono ancora bene. I cittadini danno un segnale di gradimento e zittiscono le voci di chi ha qualcosa da dire sulla nostra amministrazione, se ci fosse stata la lista Zaia avremmo avuto ancora più voti”.

Così il presidente del Veneto uscente, Luca Zaia candidato in tutte le province che ha raccolto moltissime preferenze, in particolare nella provincia di Venezia.

“Abbiamo realizzato una mission impossible – ha continuato Zaia- abbiamo un partito che vola quando la Lega si presenta sui territori”. Zaia non si sbilancia sul suo futuro:”Sono impegnato sul lavoro in Regione, ci sono un sacco di attività in piedi, a febbraio ci saranno le Olimpiadi. Entrerò in consiglio regionale poi quello che farò in futuro non saranno scelte immediate. 

“E’ innegabile – ha concluso – che se avessimo presentato la lista Zaia avremmo più consiglieri da portare in dote a Stefani e un centrodestra rafforzato”.

