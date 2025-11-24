Veneto, Salvini: vittoria Lega oltre aspettativr, sento responsabilità

Padova, 24 nov. (askanews) – “Bravissimo Alberto è un a grande soddisfazione un risultato che va oltre ogni previsione da parte di molti analisti e giornalisti devo dire che la scommessa che ho fatto con Luca e altri non è arrivata lontana dal risultato finale, E’ una grande responsabilità vittoria con proporzioni notevolissime, da domani in ufficio rappresenta tutti, era e rimane con orgoglio vice segretario della Lega”.Così il ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini arrivato a Padova per congratularsi con Alberto Stefani nel corso di una conferenza stampa “Alberto è stato nominato commissario cinque anni fa – ha continuato il leader della Lega – nostro obiettivo era ottenere il terzo mandato ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, sindaco e parlamentare a 28 anni col lavoro con la fatica e la passione poche chiacchiera e tanta umiltà la capacità di tenere insieme tutte le anime e polemiche zero. E quando lavori tanto e non ci sono polemiche raccogli e deve essere d’esempio a tutti, dove c’è la polemica fatichi, il lavoro paga sempre, la forza della Lega è non mollare mai. Se siamo al 37% inaspettato da tutti, mi sono conservato gli screenshot per il mio albo perosnale che hanno dato Salvini e la Lega per morti. Il terzo mandato non è arrivato ho sempre pensato che un nome fosse quello di Alberto. Se lo avviciniamo al risultato insperato notevole sia in Puglia sopra il 7% in un contesto problematico. Qui in Veneto si è scelta la realtà, la scelta dei territori, – ha aggiunto Salvini – ho sentito quello che diceva Alberto, sul sociale, sull’autonomia e la sicurezza. E’ una bellissima serata sono felice perché in 35 anni di attività politica ho avuto qualche vittoria e parecchie sconfitte. I sindaci non hanno mai mollato se c’è il leone sulla bandiera, hai le Olimpiadi a portata di mano, una holding autostradale, ci sono tanti cantieri, la Lega ha preso tantissimi voti però i patti fatti prima di oggi valgono non si ridiscutono le parole date. Ci tengo a ringraziare gli alleati in Veneto si è dimostrato che c’è una coalizione e che non sempre come diceva Bossi i voti si contano e si pesano. Ringrazio Giorgia Meloni, Lupi, De Poli, la vittoria di Alberto è la vittoria di tutti, certo Alberto è il segretario regionale della Lega, la sua prima tessera l’ha presa a 15 anni. Per me è motivo di orgoglio perché la Lega punta sui giovani. E’ vero che il dato sull’affluenza non accontenta nessuno, questo 36% deve essere di stimolo ma è frutto di un gioco di squadra. E’ una bellissima giornata chi lavora alla fine vince”, ha concluso.