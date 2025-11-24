 Veneto, Meloni: congratulazioni a Stefani, vittoria frutto coalizione – askanews.it


Politica

Veneto, Meloni: congratulazioni a Stefani, vittoria frutto coalizione

“Complimenti anche a Decaro e Fico, grazie a Cirielli e Lobuono”
Nov 24, 2025

Johannesburg, 24 nov. (askanews) – “Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Lo scrive su X da Luanda la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Congratulazioni – aggiunge – anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”

“Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”, conclude la premier.

