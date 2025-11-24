 Regionali, Renzi: Meloni non più invincibile, l’alternativa c’è – askanews.it


Politica

Regionali, Renzi: Meloni non più invincibile, l’alternativa c’è

Alleanza Casa Riformista-Sinistre quando è unita vince, da domani destra proverà a camnbiare legge elettorale
Nov 24, 2025

Roma, 24 nov. (askanews) – Sono mesi che ci ripetono un ritornello stanco: Giorgia Meloni non ha rivali, è invincibile, non ha alternative. I risultati di Campania e Puglia, dopo la Toscana, dicono invece che l’alternativa c’è, da Casa Riformista fino alla sinistra. E questa alternativa, quando è unita, vince. Da domattina Giorgia Meloni proverà a cambiare la legge elettorale. Perché con questa legge elettorale lei a Palazzo Chigi non ci rimette più piede”. Lo dichiara il leader di Italia Viva, dopo i primi exit poll sulle ultime elezioni Regionali 2025.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Regionali in Veneto, Campania e Puglia, le proiezioni: avanti Stefani, Fico e Decaro. Giù l’affluenza

Nov 24, 2025
Politica

Regionali,Pd: l’alternativa c’è, partita per le Politiche è aperta

Nov 24, 2025
Politica

Regionali, Schlein in viaggio per Napoli come Conte Bonelli e Fratoianni

Nov 24, 2025