Padel, via al Fip Silver di Como: in campo i top player mondiali

Roma, 24 nov. (askanews) – A un anno dal successo del 2024, Como torna punto di riferimento del padel internazionale. Dal 25 al 30 novembre il The Padel Resort – si legge in una nota – ospita l’ultima tappa del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito professionistico Cupra Fip Tour della Federazione Internazionale Padel. Il via scatterà martedì con le qualificazioni. Attesi numerosi atleti della Top 100 mondiale, sia nel tabellone maschile (32 coppie) sia in quello femminile (28 coppie). Presenti le nazionali italiane vincitrici del bronzo europeo un mese ga e molti talenti della NextGen internazionale. Il Fip Silver rappresenta la terza categoria del Cupra Fip Tour, dopo Platinum e Gold.Nel torneo femminile si riparte da Giulia Sussarello, l’atleta di casa nonché campionessa in carica del torneo. La comasca, già vicecampionessa d’Europa e terza al Mondiale a squadre 2024, è una delle protagoniste del terzo posto conquistato un mese fa dall’Italpadel alla Fip Euro Padel Cup – gli Europei di Padel – e stavolta giocherà insieme a Martina Parmigiani, altra colonna azzurra. Dalla Nazionale ai campi di Como anche Emily Stellato – giocatrice simbolo della Nazionale – che ritroverà da avversaria le compagne del bronzo europeo, giocando al fianco di Carolina Petrelli. Tra le le top seed spiccano le spagnole Letizia Manquillo (54) e Laura Lujan (55), tra le più vincenti del circuito; in prima fila le nazionali olandesi Koek e Van Der Hoek, la numero uno USA, Brittany Dubins, la vicecampionessa europea Charlotte Soubrie, e molte azzurre della top 20 italiana, tra cui Caterina Baldi, Clarissa Aima, e la giovane promessa Camilla Livioni, insieme alla sedicenne Vittoria Giraldi. Nel maschile guida l’entry list lo spagnolo Andres Fernandez Lancha, classe 2005, oggi n.58 del ranking mondiale, in coppia con Mario Ortega. Tra i favoriti anche Jaume Romera, semifinalista a Gijon nel Premier Padel, che giocherà con Adrian Marques. In prima fila un altro veterano azzurro, Lorenzo Di Giovanni, terzo agli Europei di un mese fa con la nazionale maschile, in coppia con il giovanissimo talento spagnolo Samuel Rivas, 17 anni e campione del mondo juniores. Spicca inoltre la NextGen italiana con Matteo Platania, Giuseppe Fino, Matteo Sargolini – campione italiano U18 – affiancato da Daniele “Denny” Cattaneo. Tra gli stranieri, atteso anche il portoghese Pedro Graca, fresco vicecampione d’Europa. Accanto al torneo professionistico, ricorda la nota, domenica è prevista una sfida speciale che vedrà in campo quattro stelle del calcio: i rossoneri Serginho e Dida, e gli ex juventini Alessio Tacchinardi e Nicola Amoruso.