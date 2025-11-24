 Famiglia nel bosco, Salvini: ma dai maranza il giudice non va – askanews.it


Politica Primo Piano

Famiglia nel bosco, Salvini: ma dai maranza il giudice non va

  Giustizia sia veloce dove serve intervenire
Nov 24, 2025
 

Milano, 24 nov. (askanews) – “Sui tre bambini strappati alla famiglia in Abruzzo perché secondo l’assistente sociale e qualche giudice potrebbero correre dei pericoli o addirittura crescere con del disagio psichico, noi ogni giorno abbiamo notizie di maranza, baby gang, teppisti, scippatori, molestatori, però in quel caso l’assistente sociale o il giudice non l’abbiamo visto”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un convegno a Milano.

“Quindi conto che la giustizia sia veloce laddove serve intervenire, dove c’è veramente violenza, disagio, pericolo. Conto che a brevissimo quei bambini possano tornare nella loro casa, nei loro letti, con i loro giochi, nel loro ambiente, con la mamma e col papà”, ha concluso.

 

