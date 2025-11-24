 Calcio, classifica serie A: Como scavalca la Juve – askanews.it


Sport

Calcio, classifica serie A: Como scavalca la Juve

La serie A dopo Torino-Como 1-5
Nov 24, 2025

Roma, 24 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Como 1-5

Dodicesima giornata: Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3; Fiorentina-Juventus 1-1; ore 20.45 Napoli-Atalanta 3-1, Verona-Parma 1-2; Cremonese-Roma 1-3; Lazio-Lecce 2-0; Inter-Milan 0-1, Torino-Como 1-5; ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

Classifica: Roma 27, Napoli, MIlan 25, Bologna, Inter 24, COmo 21, Juventus 20, Lazio 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona, Fiorentina 6.

Tredicesima giornata: venerdì 28 novembre ore 20.45 Como-Sassuolo. sabato 29 novembre ore 15 Genoa-Verona, Parma-Udinese; ore 18 Juventus-Cagliari; ore 20.45 Milan-Lazio. domenica 30 novembre ore 12.30 Lecce-Torino; ore 15 Pisa-Inter; ore 18 Atalanta-Fiorentina; ore 20.45 Roma-Napoli. lunedì 1 dicembre ore 20.45 Bologna-Cremonese.

