 Ancora freddo e maltempo, attese nuove piogge e nevicate – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Primo Piano Videonews

Cosa ha detto Rubio alla fine dei colloqui di Ginevra sull’Ucraina

24 Novembre 2025
Politica Videonews

Meloni a Luanda per il VII summit Ue-Unione africana

24 Novembre 2025
Estero Primo Piano Videonews

Ucraina ancora sotto le bombe russe, dopo gli incontri di Ginevra

24 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

TFF, Benvenuto: ne “Il protagonista” la forza di inseguire un sogno

24 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

TFF, Fortunato Cerlino: in “Avemmaria” rincontro il me bambino

24 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Il Libro bianco dei musei italiani: tra punti di forza e criticità

24 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

In anteprima il video “Pasta e Mandolino” di Mr Dailom

24 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Fotografia contemporanea protagonista dell’anteprima Pordenone 2027

24 Novembre 2025
Cultura Videonews

Chiude la Biennale Architettura 2025, è la più visitata di sempre

24 Novembre 2025
Estero Videonews

Brasile, Lula preoccupato dalla presenza militare Usa nei Caraibi

23 Novembre 2025
Cronaca Primo Piano

Ancora freddo e maltempo, attese nuove piogge e nevicate

A partire dalla metà settimana, si assisterà a un miglioramento
Nov 24, 2025

Roma, 24 nov. (askanews) – Siamo passati da un mite autunno a una condizione di gelo precoce nell’arco di pochissimi giorni: l’aria artica si è letteralmente impossessata del Bacino del Mediterraneo. La domanda che tutti si pongono è: quanto durerà ancora questa situazione? Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’Italia sta vivendo una fase decisamente fredda con temperature sotto la media dopo tanto tempo e sta per arrivare un’altra settimana ricca di dinamiche atmosferiche complesse.

L’avvio della settimana sarà segnato dalla presenza di una nuova perturbazione associata a un vortice depressionario. Questo sistema si posizionerà con il suo cuore pulsante sull’Italia, innescando una fase di maltempo marcato che colpirà duramente il settore tirrenico. Le regioni centrali e meridionali saranno le più esposte agli effetti di questo passaggio perturbato. Si prevedono precipitazioni anche intense, con un’attenzione particolare rivolta a Lazio e Campania, dove i fenomeni potranno assumere carattere di temporale. Le condizioni meteo saranno aggravate da venti forti di Libeccio e Ponente, che soffieranno con raffiche sostenute, e dalla conseguente minaccia di mareggiate lungo le coste esposte.

Una volta che il vortice si sarà spostato e la perturbazione avrà abbandonato la penisola, subentrerà un nuovo e significativo cambiamento. A partire dalla metà settimana, si assisterà a un miglioramento ma anche a un richiamo di aria fredda continentale proveniente direttamente da Nord. Questo flusso causerà un ulteriore, deciso calo termico su tutto il territorio nazionale.

Il calo termico post-frontale riporterà le temperature notturne e del primo mattino su valori gelidi, specialmente nelle aree interne. Si preannunciano importanti gelate che interesseranno ampie porzioni delle pianure del Nord e le vallate interne del Centro. Nel periodo compreso tra domenica sera e martedì mattina, le Alpi saranno protagoniste di abbondanti nevicate. L’aria fredda in arrivo garantirà fiocchi a quote insolitamente basse per il periodo, con la neve che potrà spingersi fino a circa 700-800 metri sulle Alpi, con accumuli importanti sulle aree di confine.

Nella giornata di lunedì 24 un fenomeno meteorologico particolarmente insidioso da monitorare sarà il Gelicidio (pioggia che gela al contatto col suolo) nelle zone più fredde dei bassi strati del Nord-Ovest. Il Gelicidio sarà la conseguenza diretta di una marcata inversione termica. Uno strato d’aria più calda in quota impedirà alla neve di raggiungere la pianura. Tuttavia, mantenendo la temperatura al suolo intorno o appena sotto gli zero gradi, la pioggia che cadrà gelerà istantaneamente sulle superfici, creando una pericolosa patina di ghiaccio trasparente.

Notizie Correlate

Cronaca Emilia Romagna

Povertà, Emilia-Romagna prima per under 30 che chiedono aiuto

Nov 24, 2025
Esteri Primo Piano

Zelensky: “Putin vuole il riconoscimento legale di ciò che ha rubato”

Nov 24, 2025
Cronaca Sociale

Chiesa, in un libro la storia dell’Opus Dei

Nov 24, 2025