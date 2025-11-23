 Elezioni regionali, alle 12 affluenza in calo nelle tre regioni – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Papa: chiedo rilascio immediato studenti rapiti in Nigeria

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Camera ardente Vanoni, Letizia Moratti: ha raccontato Milano con amore

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Camera ardente Vanoni, Gabbani: Ornella ci lascia la sua eleganza anarchica

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Camera ardente Vanoni, Ambra: voce immensa che arrivava senza imporsi

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Simona Ventura: Ornella Vanoni rimarrà immortale come la sua musica

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Arisa: Ornella Vanoni generosa e accogliente con gli altri artisti

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Al Piccolo Teatro per Vanoni girasoli, bara vicino al palco, la sua musica

23 Novembre 2025
Estero Videonews

Raid israeliani su Gaza, oltre 20 morti: “Pensavamo di essere al sicuro”

23 Novembre 2025
Cronaca Primo Piano Videonews

Mannoia alla camera ardente di Vanoni: quante risate con lei, irripetibili

23 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Sacchi: Ornella Vanoni figura di riferimento per Milano

23 Novembre 2025
Politica Primo Piano

Elezioni regionali, alle 12 affluenza in calo nelle tre regioni

  Campania 8, 25%, Veneto 10,10% e Puglia 8,53%
Nov 23, 2025
 

Roma, 23 nov. (askanews) – Nelle elezioni regionali in Campania l’affluenza ai seggi dei votanti alle ore 12 si è attestata all’8,25%, un dato in calo rispetto alla precedente tornata (11,32%). Votanti in diminuzione anche in Veneto: l’affluenza alle 12 è stata del 10,10%, in calo rispetto al 2020 (14,74%). Mentre nelle regionali in Puglia l’affluenza alle 12 si è fermata all’8,53%, quando nelle precedenti elezioni era stata, alla stessa ora, del 12,4%.

 

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Von der Leyen sul piano: i confini ucraini non possono essere cambiati con la forza

Nov 23, 2025
Esteri Primo Piano

Il Papa: chiedo il rilascio immediato degli studenti rapiti in Nigeria

Nov 23, 2025
Primo Piano Sport

Formula1, Norris campione in Qatar se guadagna altri 2 punti

Nov 23, 2025