Elezioni regionali, alle 12 affluenza in calo nelle tre regioni

Roma, 23 nov. (askanews) – Nelle elezioni regionali in Campania l’affluenza ai seggi dei votanti alle ore 12 si è attestata all’8,25%, un dato in calo rispetto alla precedente tornata (11,32%). Votanti in diminuzione anche in Veneto: l’affluenza alle 12 è stata del 10,10%, in calo rispetto al 2020 (14,74%). Mentre nelle regionali in Puglia l’affluenza alle 12 si è fermata all’8,53%, quando nelle precedenti elezioni era stata, alla stessa ora, del 12,4%.