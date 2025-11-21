Elio e le storie tese annunaciano Il Concertozzo a Biella

Milano, 21 nov. (askanews) – Dopo il grande successo dell’edizione 2025 a Bassano Del Grappa, che ha registrato oltre 10.000 presenze, torna per la sua quinta edizione Il Concertozzo, l’evento annuale di Elio e le storie tese, ideato dal Trio Medusa, per unire musica e impegno sociale. L’appuntamento per il 2026 è questa volta a Biella, venerdì 26 giugno in Piazza Duomo e sabato 27 giugno 2026 in Piazza Falcone.Il Concertozzo è un appuntamento unico che detiene un primato nel panorama italiano e internazionale: è stato infatti il primo evento al mondo in cui la somministrazione di cibo e bevande durante gli spettacoli è stata affidata a ragazzi autistici che, attraverso tutte le Associazioni che hanno preso parte all’evento, hanno dimostrato concretamente il significato della parola “inclusione”. Una formula innovativa nata per coniugare divertimento e consapevolezza sociale e per creare uno spazio di condivisione e integrazione. Previsti per venerdì 26 giugno in Piazza Duomo talk, dibattiti e stand informativi. Dal pomeriggio di sabato 27 giugno in Piazza Falcone, invece, spazio al Concertozzino, dedicato alle performance di artisti emergenti, e al Concertozzo.Due giorni di musica ed eventi con tanti ospiti speciali e un grande concerto di Elio e le Storie Tese. Anche per l’edizione 2026 l’area food sarà capitanata da PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora che affianca il progetto dal 2022.Il Sindaco di Biella Marzio Olivero dichiara: “Siamo orgogliosi che Biella possa ospitare la quinta edizione del CONCERTOZZO, un evento che porta con sé non solo musica e divertimento, ma soprattutto un messaggio potente di inclusione e responsabilità sociale. Il concerto 2026 sarà inoltre un’importante occasione per valorizzare e coinvolgere le associazioni del territorio biellese, da sempre protagoniste attive della vita sociale della nostra comunità. Il coinvolgimento delle associazioni, dei ragazzi e di tutte le realtà che ogni giorno lavorano per costruire comunità più accoglienti rappresenta un valore immenso per la nostra città. Accoglieremo con entusiasmo Elio e le Storie Tese, il Trio Medusa, gli organizzatori che saranno protagonisti di queste due giornate, fra cui PizzAut che capitanerà l’area food, convinti che sarà una festa per tutti, capace di lasciare un segno concreto e positivo”. Le prime quattro edizioni del Concertozzo hanno registrato il tutto esaurito e sono state delle grandi feste indimenticabili, sempre coronate dal live di Elio e le storie tese con gli interventi irriverenti del Trio Medusa.Sul palco sono salite negli anni Associazioni e personalità che hanno portato la loro testimonianza sui temi legati alle disabilità, confermando l’evento come veicolo ideale per sensibilizzare l’opinione pubblica. Tra queste: PizzAut, il Tortellante, Rurabilandia, SbrisolAut, I Ragazzi della Luna, Engim con il Sanga Bar, Cesvi, Birrificio 5+, Fondazione Rizzoli, La Spatolata, Bassano Accessibile, Autismo Triveneto, Mosaico Friends Adria, I Dolomitici del Rugby Belluno, Angsa Veneto, Cooperativa Sociale Anffas, Ca’Leido, Fattoria Conca d’Oro, Cooperativa San Francesco, Cooperativa Sociale Avvenire.