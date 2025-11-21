 Allerta maltempo della Protezione civile in 11 regioni – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

Apre Torino film festival, Giulio Base: film e buon cinema al centro

21 Novembre 2025
Estero Videonews

I combustibili fossili dividono la Cop 30, ancora nessun accordo

21 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Preadolescenti e autonomia: solo 33% genitori concede il terzo spazio

21 Novembre 2025
Estero Videonews

Zelensky: rischiamo la rottura con gli Usa, non tradirò mai l’Ucraina

21 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Congresso AIRO: radioterapia promossa, ma emotività è la vera sfida

21 Novembre 2025
Estero Videonews

“Perdere i nostri figli” in guerra: il generale che scuote la Francia

21 Novembre 2025
Politica Videonews

Meloni arrivata a Johannesburg per il G20

21 Novembre 2025
Cultura Videonews

A Gorizia nasce DAG-Digital Art Gallery con l’opera di Refik Anado

21 Novembre 2025
Economia Videonews

Spoofing, Assocontact: bene primi risultati regolamento AGCOM

21 Novembre 2025
Politica Videonews

Roccella: educazione sessuale a scuola non fa diminuire femminicidi

21 Novembre 2025
Cronaca Primo Piano

Allerta maltempo della Protezione civile in 11 regioni

Pioggia, neve, freddo e venti di burrasca
Nov 21, 2025

Milano, 21 nov. (askanews) – Una profonda saccatura alimentata da aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale tra il Golfo del Leone ed i nostri settori nord-occidentali. Tale situazione sarà responsabile delle precipitazioni al Sud e sul medio Adriatico, dell’abbassamento delle temperature con nevicate fino a quote collinari e del rinforzo della ventilazione su gran parte della Penisola.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello emesso ieri. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio/serata di oggi, venerdì 21 novembre, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui relativi settori tirrenici. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’avviso prevede, inoltre, nevicate mediamente al di sopra dei 600-800 metri su Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e settori appenninici ed orientali del Lazio, con quota neve in abbassamento fino ai 400-600 metri sui settori appenninici, con apporti al suolo generalmente moderati, abbondanti a quote superiori.

Dalle prime ore di domani, sabato 22 novembre, si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna e dai quadranti occidentali sulla Sicilia; attesi, inoltre, venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio centro-settentrionale, in estensione ad Abruzzo e Molise e dai quadranti occidentali sulla Calabria; previste mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 22 novembre, allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania e Basilicata.

Notizie Correlate

Cronaca Veneto

Venezia, fila sotto pioggia su ponte votivo Madonna della Salute

Nov 21, 2025
Abruzzo Cronaca

Abruzzo, Marsilio: Confindustria interpreta bisogni aziende

Nov 21, 2025
Cronaca Lazio

Roma, Sportello anagrafico IV Municipio in centro commerciale Casal Bertone

Nov 21, 2025