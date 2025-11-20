 La Russa: no a delegittimare e trasformare avversario in nemico – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Economia Videonews

Ex Ilva, Salis: chiusura sito Genova sarebbe un dramma sociale

20 Novembre 2025
Estero Videonews

Panico alla Cop30, scoppia un incendio in uno dei Padiglioni

20 Novembre 2025
Estero Videonews

Il ministro Crosetto in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar

20 Novembre 2025
Estero Videonews

Caos al festival di fumetti d’Angouleme: salta l’edizione 2026?

20 Novembre 2025
Politica Videonews

Mattarella ha ricevuto una delegazione dell’Agis al Quirinale

20 Novembre 2025
Economia Videonews

Guida e smartphone, Generali jeniot lancia l’allarme sui rischi

20 Novembre 2025
Cronaca Videonews

A West Hollywood “STORIES: The AIDS Monument”, per non dimenticare

20 Novembre 2025
Estero Videonews

Shein accusato di aver violato i limiti chimici imposti dall’UE

20 Novembre 2025
Cultura Videonews

La quinta edizione di “Roma Arte in Nuvola” con 140 gallerie

20 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Il violinista Alessandro Quarta fa vibrare “I 5 ELEMENTI”

20 Novembre 2025
Politica

La Russa: no a delegittimare e trasformare avversario in nemico

Frasi Casini a tempo bicamerale ancora attuali. Presidente Senato a presentazione libro ‘Al centro dell’Aula’
Nov 20, 2025

Roma, 20 nov. (askanews) – E’ ancora di “un’attualità incredibile e oggi ancora più pregnante” la “tentazione di demonizzare l’altra parte, di trasformare l’avversario in nemico e ricorrere a pratiche di delegittimazione”. E’ quanto ha affermato a Montecitorio il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla presentazione del libro ‘Al centro dell’Aula. Dalla prima Repubblica a oggi’ di Pierferdinando Casini, ricordando le parole dello stesso Casini ai tempi delle riforme bicamerali.

“Nel primo intervento sulla commissione bicamerale – ha detto La Russa – Casini ne indicava le ragioni profonde: la prima era la fine della guerra fredda, era ottimista, la sconfitta delle ideologie e il compimento della vita democratica. La seconda è la sconfitta dei partiti almeno come l’avevano immaginata i padri costituenti e come era stata praticata fino al quel momento. La bicamerale era una svolta profonda nella vita nazionale”.

“Peccato – ha proseguito La Russa – che non andò a compimento, peccato. Dice Casini: esistono tre condizioni essenziali per la nuova Costituzione, deve finire la commistione tra partiti e Stato, e lo sento dire anche recentemente e non mi pare non sia attuale, il superamento delle pratiche di occupazione della società e delle istituzioni, la diminuzione del tasso di statalismo, un ripensamento del rapporto tra politica ed economia, sono parti essenziali di un nuovo asetto della Repubblica”. Parole che “potrebbero essere iscritte oggi”.

Ma è la seconda parte dell’intervento di Casini alla bicamerale, che, secondo La Russa, “è ancora più attuale: la tentazione di demonizzare l’altra parte, di trasformare l’avversario in nemico e ricorrere a pratiche di delegittimazione che non hanno più ragione di essere dalla fine della grande guerra ideologica che, beato lui diceva, si è conclusa con l’affermazione dei principi di democrazia, tolleranza”.

Notizie Correlate

Politica

Governo, terminato dopo un’ora Cdm. Ora vertice su manovra

Nov 20, 2025
Politica Videonews

Mattarella ha ricevuto una delegazione dell’Agis al Quirinale

Nov 20, 2025
Politica

Ex Ilva, Schlein: Urso si faccia da parte, non sa gestire vertenza

Nov 20, 2025