 Festival Cultura Americana, dialogo con Gioia Rau – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Mattarella ha ricevuto una delegazione dell’Agis al Quirinale

20 Novembre 2025
Economia Videonews

Guida e smartphone, Generali jeniot lancia l’allarme sui rischi

20 Novembre 2025
Cronaca Videonews

A West Hollywood “STORIES: The AIDS Monument”, per non dimenticare

20 Novembre 2025
Estero Videonews

Shein accusato di aver violato i limiti chimici imposti dall’UE

20 Novembre 2025
Cultura Videonews

La quinta edizione di “Roma Arte in Nuvola” con 140 gallerie

20 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Il violinista Alessandro Quarta fa vibrare “I 5 ELEMENTI”

20 Novembre 2025
Economia Videonews

Italiacamp apre ad Abu Dhabi un nuovo Hub per il Made in Italy

20 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Piantedosi su Virtus-Maccabi: “Provvederanno autorità locali”

20 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Dove si tenne Primo Concilio di Nicea, il Papa parlerà ai cristiani

20 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Maltempo, Fedriga (Fvg): impressionato, tutti rimboccati maniche

20 Novembre 2025
Cultura Festival Cultura Americana

Festival Cultura Americana, dialogo con Gioia Rau

Al Centro Studi Americani incontro “Spazio, scienza e leadership”
Nov 20, 2025

Roma, 20 nov. (askanews) – Presso il Centro Studi Americani di Roma si è svolto l’incontro “Spazio, scienza e leadership: dialogo con Gioia Rau”.

Gioia Rau, Program Director, NSF, Schmidt Sciences; ex-NASA: Dall’innovazione tecnologica alla leadership scientifica fino ai viaggi tra le stelle e le infrastrutture sulla luna.

Un ponte tra gli Stati Uniti, che l’hanno accolta e fatta crescere, sia a livello lavorativo che come persona, e L’Italia, che l’ha fatta nascere e in cui ha coltivato il suo interesse attraverso gli studi. Una donna che vede scienza e leadership come un’opportunità di cooperazione, per raggiungere diversi obiettivi sia negli USA che Oltreoceano. Un esempio per le nuove generazioni, rapite dai racconti della sua vita e del suo lavoro, come dimostrato durante lo spazio riservato agli studenti al Centro Studi Americani. Ha moderato l’incontro Davide Coero Borga: divulgatore scientifico e conduttore di Newton.

Notizie Correlate

Cultura Videonews

La quinta edizione di “Roma Arte in Nuvola” con 140 gallerie

Nov 20, 2025
Cultura

L’attrice Whoopi Goldberg visita il Museo di Jago

Nov 20, 2025
Cultura

La Dolce via Festival, ponte culturale tra Italia ed Emirati

Nov 20, 2025