Festival Cultura Americana, dialogo con Gioia Rau

Roma, 20 nov. (askanews) – Presso il Centro Studi Americani di Roma si è svolto l’incontro “Spazio, scienza e leadership: dialogo con Gioia Rau”.Gioia Rau, Program Director, NSF, Schmidt Sciences; ex-NASA: Dall’innovazione tecnologica alla leadership scientifica fino ai viaggi tra le stelle e le infrastrutture sulla luna. Un ponte tra gli Stati Uniti, che l’hanno accolta e fatta crescere, sia a livello lavorativo che come persona, e L’Italia, che l’ha fatta nascere e in cui ha coltivato il suo interesse attraverso gli studi. Una donna che vede scienza e leadership come un’opportunità di cooperazione, per raggiungere diversi obiettivi sia negli USA che Oltreoceano. Un esempio per le nuove generazioni, rapite dai racconti della sua vita e del suo lavoro, come dimostrato durante lo spazio riservato agli studenti al Centro Studi Americani. Ha moderato l’incontro Davide Coero Borga: divulgatore scientifico e conduttore di Newton.