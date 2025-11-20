Calcio, 42 squadre già qualificate al Mondiale

Roma, 20 nov. (askanews) – Ad oggi Sono 42 (su 48) le squadre sicure del pass per i mondiali: Canada (Paese ospitante), Messico (Paese ospitante), Stati Uniti (Paese ospitante), Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde, Sudafrica, Senegal, Costa d’Avorio, Arabia Saudita, Qatar, Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Scozia, Spagna, Austria, Belgio, Panama, Curaçao, Haiti. Le restanti sei arriveranno a marzo dai playoff europei (4) e da quelli Interzona Fifa (2).Le 48 Nazionali qualificate saranno divise in 12 gironi da 4 squadre ciascuno: si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta (che partirà dai sedicesimi di finale) le prime due classificate di ciascun gruppo più le 8 migliori terze. La partita inaugurale si giocherà l’11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finalissima che assegnerà il titolo mondiale andrà in scena il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. L’Italia non partecipa alla fase finale di un Campionato del mondo da Brasile 2014.