Arriva il gelo dalla Scandinavia

Roma, 19 nov. (askanews) – Una goccia di aria artica è partita dalle Svalbard, dal Circolo Polare norvegese si dirige verso sud ed arriverà in Italia venerdì 21: questo “Winter Vortex”, vortice invernale, porterà un pezzo di crudo inverno nel cuore dell’autunno. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un sensibile calo delle temperature nel corso dei prossimi giorni, ad iniziare dalle minime che sono già in crollo al Nord.Nelle prossime ore assisteremo ad un ulteriore calo termico, ma protagoniste delle giornate di mercoledì e giovedì saranno le piogge, dapprima al Sud e poi al Centro-Nord. Da venerdì entreremo dentro le spire del Winter Vortex, questo vortice invernale che si staccherà da una lunga perturbazione gelida in discesa dalla Scandinavia: questa goccia di aria artica causerà un repentino calo delle temperature e provocherà anche delle nevicate a bassa quota sul Nord Italia; non si escludono dei fiocchi bagnati anche a Milano, mentre un po’ di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia e Basso Piemonte.Per capire bene la fenomenologia meteo del potenziale “venerdì bianco”, dovremo ancora attendere ma, senz’altro, farà freddo, in particolare al Centro-Nord. Il penultimo weekend di novembre vedrà la goccia artica, il Winter Vortex, stazionare sull’Italia il sabato per poi allontanarsi verso l’Austria e la Repubblica Ceca domenica; con questa eventuale traiettoria, ci aspettiamo un sabato di maltempo dall’Emilia Romagna alla Sicilia con piogge, neve a quote collinari, tanto vento e mareggiate; domenica, se la traiettoria venisse confermata, si avrebbe una breve tregua prima dell’arrivo di un nuovo ciclone previsto da lunedì.Stiamo dunque entrando in un tunnel perturbato e via via più freddo: per quanto riguarda la neve in pianura, anche se mista a pioggia, al momento sembra possibile tra Emilia, Lombardia e Basso Piemonte, nella fascia temporale compresa tra venerdì sera e sabato mattina. Ma, per la caccia al fiocco di neve dovremo aspettare ancora delle conferme con le nuove previsioni dei prossimi giorni: al momento resta il sogno di un’atmosfera bianca candida e soffice nel cuore dell’autunno.