 Salvini: Cgil primo ostacolo a sviluppo e crescita lavoro in Italia – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

ISTAT: la partecipazione ai censimenti come valore e dialogo

18 Novembre 2025
Cultura Videonews

A Napoli “Occhi sulla città”, la mostra che disvela Partenope

18 Novembre 2025
Estero Videonews

Nel Sahara Occidentale si punta sul piano di autonomia marocchino

18 Novembre 2025
Estero Videonews

Ue, Macron: “preferenza europea” in settore tecnologico

18 Novembre 2025
Estero Videonews

Grande accoglienza di Trump per Bin Salman alla Casa Bianca

18 Novembre 2025
Economia Videonews

Guido Barilla: in Usa sta andando bene, vantaggio competitivo esser lì

18 Novembre 2025
Estero Videonews

Cisgiordania, Netanyahu: “Coloni estremisti” dietro gli ultimi attacchi

18 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Massiccia operazione dei Carabinieri per disarticolare mafia nigeriana

18 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Il Kappa FuturFestival sempre più protagonista della musica ma non solo

18 Novembre 2025
Estero Videonews

Le opinioni contrastanti a Gaza dopo voto risoluzione Usa all’Onu

18 Novembre 2025
Politica

Salvini: Cgil primo ostacolo a sviluppo e crescita lavoro in Italia

Landini organizza scioperi per professione, non tra martedì e giovedì
Nov 18, 2025

Roma, 18 nov. (askanews) – “La Cgil è il primo ostacolo allo sviluppo e alla crescita del lavoro in Italia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Padova al comizio per Alberto Stefani, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto.

“Landini – ha proseguito – organizza scioperi per professione, o il venerdì o il lunedì, fra martedì e giovedì non li fa comunque”. Salvini ha citato il rinnovo del contratto dei ferrovieri siglato oggi: “Indovina indovinella quale è l’unico sindacato che non ha firmato? La Cgil. Un sindacato che dice no ai rinnovi di 500 euro e arretrati di 6500 euro in busta paga non è per i lavoratori ma contro i lavoratori e le aziende venete e italiane”.

Notizie Correlate

Politica

Separazione carriere, Meloni: non vi fate fregare, governo dura

Nov 18, 2025
Politica

Premierato, Meloni: con riforma potere a cittadini per Paese moderno

Nov 18, 2025
Politica

Meloni: avversari vogliono cose vadano male, preferiscono governare su macerie

Nov 18, 2025