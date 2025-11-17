 Ponte Stretto, la Corte dei Conti: no a III atto aggiuntivo alla convenzione Mit-SdM – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

Verdone sindaco in periferia: cantieri, bimbi e anziani: “Corriamo”

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Procos, doppio Premio Felix per sostenibilità e governance

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Amm. Munsch: per Nato sarà chiave la difesa aerea e missilistica

17 Novembre 2025
Cultura Videonews

Roma, il Mausoleo di Sant’Elena risplende ed è più accessibile

17 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Il Volo esegue l’Inno di Mameli alla finale delle ATP Finals 2025

17 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

BuBBles Revolution il più grande show di bolle di sapone torna in Italia

17 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Paniz Faryussefi, una donna sul podio a Teheran

17 Novembre 2025
Estero Primo Piano Videonews

L’Ammiraglio Munsch: nel Mediterraneo l’Italia e la Nato lavorano insieme

17 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Verdone sindaco di Roma per un giorno: “Come Sordi, che emozione”

17 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Blitz dei carabinieri contro la camorra: 44 arresti nel Napoletano

17 Novembre 2025
Economia Primo Piano

Ponte Stretto, la Corte dei Conti: no a III atto aggiuntivo alla convenzione Mit-SdM

  No al III Atto aggiuntivo. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni
Nov 17, 2025
 

Roma, 17 nov. (askanews) – La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, al termine della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del primo agosto 2025, n. 190, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”. Approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina spa. Lo comunica la Corte dei conti in una nota.

Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro trenta giorni, con apposita deliberazione.

 

Notizie Correlate

Economia Toscana

R. Toscana inaugura campo prova per trattoristi

Nov 17, 2025
Primo Piano Spettacolo

Morte Alice ed Ellen Kessler, indagini della Polizia sulle cause

Nov 17, 2025
Agrifood Economia

Import cereali +2,3% a valore e +2,5% a quantità in primi 8 mesi

Nov 17, 2025