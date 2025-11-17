 Maltempo, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Emirates scommette su Boeing: ordine da 38 mld per 65 aerei

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Cop30, Onu: su clima accelerare negoziati, non possiamo perdere tempo

17 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Gerini: temo per il cinema indipendente, ora penso alla seconda regia

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Nato, Munsch: non so come finirà la guerra, la Russia cerca conflitto

17 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Maria Barosso: due mostre sulla donna che disegnò i Fori e l’Appia

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, Macron-Zelensky: “storico” patto per le forniture militari

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Ben Gvir: se Onu approvasse Stato Palestina uccidere dirigenti Anp

17 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Verdone sindaco in periferia: cantieri, bimbi e anziani: “Corriamo”

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Procos, doppio Premio Felix per sostenibilità e governance

17 Novembre 2025
Estero Videonews

Amm. Munsch: per Nato sarà chiave la difesa aerea e missilistica

17 Novembre 2025
Cronaca Primo Piano

Maltempo, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia

In arrivo piogge al Centro Sud. Allerta gialla su 11 regioni
Nov 17, 2025

Roma, 17 nov. (askanews) – Un fronte perturbato di origine atlantica, dopo aver interessato l’Italia settentrionale e la Toscana, prosegue il suo transito scendendo sulle regioni del Centro-Sud, portando precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, che nella giornata di domani risulteranno più intense e abbondanti fra il basso Lazio, il Molise e i settori tirrenici meridionali della Penisola.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 18 novembre, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Lazio meridionale, Molise e Campania, in successiva estensione a Basilicata e Calabria, specie sui relativi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 18 novembre, allerta arancione su parte del Friuli Venezia Giulia; allerta gialla sull’intero territorio di Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia.

Notizie Correlate

Cronaca Videonews

Maria Barosso: due mostre sulla donna che disegnò i Fori e l’Appia

Nov 17, 2025
Primo Piano Spettacolo

Alice ed Ellen Kessler, per Bild “Suicidio assistito”

Nov 17, 2025
Cronaca Lombardia

Milano Cortina, apre primo centro di distribuzione delle uniformi

Nov 17, 2025