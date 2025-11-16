 Venezuela, liberato Camilo Castro, il “Trentini” francese. Macron: così proteggiamo i nostri – askanews.it


Esteri Primo Piano

Venezuela, liberato Camilo Castro, il “Trentini” francese. Macron: così proteggiamo i nostri

Il presidente francese su X: “Proteggiamo i nostri senza rumore ma con determinazione”
Nov 16, 2025

Milano, 16 nov. (askanews) – Camilo Castro, il cittadino francese detenuto da fine giugno in Venezuela, “è libero”. L’annuncio è del presidente francese, Emmanuel Macron, che su X scrive: “Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione”.

Il caso di Castro è molto simile a quello dell’italiano Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da 365 giorni in Venezuela. “La Francia avanza talvolta senza rumore, ma sempre con determinazione e sangue freddo – evidenzia ancora Macron -: è così che proteggiamo i nostri”.

