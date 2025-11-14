Governo, Meloni: con noi conti in ordine, Italia credibile e ammirata

Roma, 14 nov. (askanews) – “La verità è che con noi l’Italia è tornata è una nazione seria, credibile e ammirata nel mondo. La verità è che abbiamo riacceso il motore di questa nazione riportando i conti in ordine dopo decenni di sprechi di soldi gettati dalla finestra”. Così la premier Giorgia Meloni a Napoli al comizio a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania.