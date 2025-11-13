 Calcio, Ufficiale, Roberto Mancini all’Al-Sadd – askanews.it


Sport

Calcio, Ufficiale, Roberto Mancini all’Al-Sadd

Firmato un contratto di due anni e mezzo
Nov 13, 2025

Roma, 13 nov. (askanews) – Dopo l’avventura sulla panchina dell’Arabia Saudita, terminata a ottobre 2024, l’ex CT della Nazionale ha firmato con l’Al-Sadd un contratto che lo legherà per due stagioni e mezza al club più prestigioso del Qatar Nel suo staff anche Cesar (ex giocatore di Lazio e Inter e “pupillo” del Mancio) e Massimo Maccarone. Nonostante i 18 campionati e le 2 Champions d’Asia vinte l’ultima coppa risale al 2011. Al momento l’Al-Sadd è fuori dalle prime otto del Girone Ovest di Champions con il rischio di non passare il turno.

