Politica

Sanità, Schlein a Meloni: impegnata in campagna elettorale permanente

Sul decreto liste d’attesa stesse parole dei centri in Albania
Nov 10, 2025

Roma, 10 nov. (askanews) – “Sono passati quasi due anni dal decreto sulle liste d’attesa e Meloni continua a dire che ‘gli effetti miglioreranno’. Sembra di risentire le stesse parole sui centri in Albania, quando assicurava che ‘funzioneranno’. Sono invece ancora vuoti: un’idrovora di denaro pubblico. Intanto quasi 6 milioni di italiani  uno su dieci, secondo l’Istat  hanno smesso di curarsi, schiacciati da liste d’attesa infinite e da una sanità pubblica al collasso. Anche questa manovra di bilancio tradisce le promesse della Premier, più impegnata in una campagna elettorale permanente che sui problemi reali del Paese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein risponendo alle parole della premier che in un comizio a Bari ha criticato la segretaria del Pd e il leader M5s Conte per come il centrosinistra ha gestito la sanità in Puglia.

