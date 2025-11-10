 Report, Ranucci: il Garante della Privacy dovrebbe dimettersi – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Migranti, Salvini: “Fuori dalla palle chi non rispetta nostra cultura”

10 Novembre 2025
Politica Videonews

Ponte stretto, Salvini: se me lo fanno fare darà lavoro a tanti pugliesi

10 Novembre 2025
Politica Videonews

Manovra, Meloni: aiuta ricchi? Ci vuole coraggio a dirlo

10 Novembre 2025
Estero Videonews

Netanyahu: difenderemo il cessate il fuoco con il pugno di ferro

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Antimafia, white list provinciali per competitività delle imprese

10 Novembre 2025
Politica Videonews

Separazione carriere, Meloni: referendum? Arriveremo a fine legislatura

10 Novembre 2025
Estero Videonews

Lula: è la COP30 della verità, lotta per clima costa meno della guerra

10 Novembre 2025
Estero Videonews

Zelensky, l’intervista al Guardian interrotta dal blackout

10 Novembre 2025
Estero Videonews

Eni, celebra 30 anni di quotazione al New York Stock Exchange

10 Novembre 2025
Politica Videonews

Fdi, La Russa: nessun dissidio con Arianna Meloni

10 Novembre 2025
Politica Primo Piano

Report, Ranucci: il Garante della Privacy dovrebbe dimettersi

Con quale credibilità può continuare a prendere decisioni?
Nov 10, 2025

Roma, 10 nov. (askanews) – “Donzelli scorda il metodo Boffo, fatto dai giornali di altra proprietà. Solo chi non conosce le tecniche di giornalismo può dire che la nostra è un’inchiesta fatta dopo la sanzione. Negli anni il Garante della Privacy si è trasformato in un tribunale politico dove le sentenze e i provvedimenti vengono presi in base alle sensibilità politiche, ai rapporti clientelari, diventando una grandissima limitazione alla libertà di stampa. In tanti giornalisti ci scrivono solidarizzando per la battaglia che stiamo facendo in difesa della libertà di stampa. Battaglia che possiamo fare perché abbiamo alle spalle una grande azienda come la Rai, ma i poveri giornalisti che subiscono i provvedimenti del Garante non hanno i nostri stessi strumenti”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci a Otto e mezzo su La7.

“Non ci sono stati pedinamenti o infiltrazioni in mail e telefoni. Abbiamo fatto una raccolta di informazioni che provenivano dagli stessi dipendenti dell’ufficio del Garante che non ne potevano più di quell’andazzo. Si sono ribellati a quella perdita di nobiltà e autorità che era il Garante della Privacy fondato da una personalità come Stefano Rodotà che ci invidiava il mondo”, conclude Ranucci.

Notizie Correlate

Politica

Puglia, Meloni carica il centrodestra: non abbiamo paura di nessuno

Nov 10, 2025
Politica Primo Piano

Meloni: eravamo la pecora nera, abbiamo ricostruito l’immagine dell’Italia

Nov 10, 2025
Politica Videonews

Migranti, Salvini: “Fuori dalla palle chi non rispetta nostra cultura”

Nov 10, 2025