 Report, Ranucci: Garante Privacy è diventato ormai Tribunale politico – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Fosse comuni franchiste in Spagna a 50 anni dalla morte del dittatore

10 Novembre 2025
Estero Videonews

No a riforma servizio militare: a Berlino decine di stivali al Bundestag

10 Novembre 2025
Cronaca Sguardi Videonews

SGUARDI – Matteo Donghi e il RIS di Parma: lo scienziato e lo sbirro

10 Novembre 2025
Politica Videonews

Meloni: azzeramento Garante della Privacy non competenza del governo

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Padova, Picasso, Modigliani e le avanguardie a Palazzo Zabarella

10 Novembre 2025
Politica Videonews

Manovra, Landini: Giorgetti? Quelli oggi massacrati sono gli italiani

10 Novembre 2025
Cultura Videonews

Alla GNAMC “TAM TAM” di Alvisi Kirimoto, in plastica riciclata

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Matteo Donghi (RIS): la Corte Penale Internazionale, un anno illuminante

10 Novembre 2025
Estero Videonews

L’Egitto al voto per le elezioni parlamentari, urne aperte

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

I vigili del fuoco individuano l’elicottero disperso sugli Appennini

10 Novembre 2025
Politica

Report, Ranucci: Garante Privacy è diventato ormai Tribunale politico

“Dimissioni? Difficile pensare che possano cambiare logica”
Nov 10, 2025

Roma, 10 nov. (askanews) – Il garante per la Privacy è diventato “una sorta di tribunale politico”. Lo ha detto il conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci, parlando a ‘Un giorno da pecora’. “Abbiamo visto che nei provvedimenti loro agiscono in in base ad una sensibilità politica”.

“Dopo quello che è emerso – ha aggiunto – è difficile che possano continuare a prendere decisioni diverse dalla logica con cui le hanno prese in questi giorni”.

Notizie Correlate

Politica

Report, La Russa: azzeramento Privacy? Non è problema mio

Nov 10, 2025
Politica Primo Piano

Meloni: bisogna rimettere in discussione l’architettura stessa del Green Deal

Nov 10, 2025
Lombardia Politica

Trasporti, Fontana: Lombardia penalizzata, pochi fondi per Tpl

Nov 10, 2025