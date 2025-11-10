Report, Ranucci: Garante Privacy è diventato ormai Tribunale politico

Roma, 10 nov. (askanews) – Il garante per la Privacy è diventato “una sorta di tribunale politico”. Lo ha detto il conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci, parlando a ‘Un giorno da pecora’. “Abbiamo visto che nei provvedimenti loro agiscono in in base ad una sensibilità politica”.“Dopo quello che è emerso – ha aggiunto – è difficile che possano continuare a prendere decisioni diverse dalla logica con cui le hanno prese in questi giorni”.