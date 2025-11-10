 Patrimoniale, Salvini: la sinistra vive su un altro pianeta – askanews.it


Politica

Patrimoniale, Salvini: la sinistra vive su un altro pianeta

“Se ritengono che chi guadagna duemila o tremila euro al mese sia un ricco da tassare”
Nov 10, 2025

Bari, 10 nov. (askanews) – “Non è il momento di mettere nuove tasse, stiamo lavorando per tagliarle le tasse. Se a sinistra ritengono che qualcuno che riesce a portare a casa duemila o tremila euro al mese sia un ricco da tassare, evidentemente vivono su un altro pianeta”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di una patrimoniale, parlando a Bari a margine della presentazione delle liste leghiste per le elezioni regionali in Puglia.

