 Manovra, Salvini: emendamenti Lega per allargare platea rottamazione – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Manovra, Landini: Giorgetti? Quelli oggi massacrati sono gli italiani

10 Novembre 2025
Cultura Videonews

Alla GNAMC “TAM TAM” di Alvisi Kirimoto, in plastica riciclata

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Matteo Donghi (RIS): la Corte Penale Internazionale, un anno illuminante

10 Novembre 2025
Estero Videonews

L’Egitto al voto per le elezioni parlamentari, urne aperte

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

I vigili del fuoco individuano l’elicottero disperso sugli Appennini

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Matteo Donghi (RIS): Per l’uso dell’AI nei processi ancora molto da fare

10 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Blitz anti-droga dei carabinieri a Ostia, 12 arresti

10 Novembre 2025
Sport Videonews

Pep Guardiola festeggia la sua 1000esima partita da allenatore

10 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

L’omaggio di Alfa al Maestro Peppe Vessicchio al live di Livorno

10 Novembre 2025
Estero Videonews

M.O., Libano: attacco aereo Israele contro auto nell’area di Sidone

10 Novembre 2025
Politica

Manovra, Salvini: emendamenti Lega per allargare platea rottamazione

“La nostra priorità è la pace fiscale”
Nov 10, 2025

Bari, 10 nov. (askanews) – “Per la Lega la priorità è la pace fiscale e la liberazione di quasi 15 milioni di italiani e tanti pugliesi in ostaggio dell’Agenzia delle entrate con cartelle esattoriali che partivano da 10 e nel tempo sono arrivate a 20 30 40 50, quindi fare con questi italiani un accordo: sottoscrivere con loro un patto di fiducia, un mutuo di nove anni con rate tutte uguali senza tassa d’ingresso e cancellando le sanzioni permetterà a tanti di questi italiani di pagare quello che non sono riusciti a pagare in passato e allo Stato di incassare”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i cronisti a Bari, a margine della presentazione delle liste leghiste per le elezioni regionali in Puglia.

“La pace fiscale – ha rivendicato il vicepremier – è già in legge di bilancio, le prime rate per rottamare cartelle si potranno pagare dal luglio dell’anno prossimo. Stiamo lavorando con emendamenti della lega per allargare ancora di più la platea, ad esempio per mettere la rottamazione anche a chi ha degli accertamenti in corso”.

Notizie Correlate

Politica Videonews

Manovra, Landini: Giorgetti? Quelli oggi massacrati sono gli italiani

Nov 10, 2025
Politica

Report, Meloni: Garante Privacy in quota Pd-M5s, ridicolo accusare noi

Nov 10, 2025
Politica

Domani Mattarella a Vienna per Convenzione Onu contro crimine

Nov 10, 2025