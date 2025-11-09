 Pd, Schlein: no a una povertà che si trasmette tra generazioni – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Un varano e un drago in piazza a Calais, lo spettacolo mozza il fiato

8 Novembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, cagnolina estratta viva dalle macerie dopo l’attacco russo

8 Novembre 2025
Estero Videonews

Zelensky denuncia “massiccio attacco russo: serve più pressione”

8 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Giustizia, Maruotti: “Movente riforma è controllare la magistratura”

8 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Giustizia, Parodi: “Un confronto con Nordio? Non ho paura”

8 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Giustizia, Parodi: “Tantissimi avvocati sono contrari alla riforma “

8 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Doppio sold out a Milano per Bresh tra rap e cantautorato genovese

8 Novembre 2025
Cronaca Primo Piano Videonews

Torre dei Conti, continuano le indagini e i Carabinieri cercano video

8 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

In anteprima il video “Sea of Time” nuovo singolo dei Variance

8 Novembre 2025
Cultura Videonews

Da Sotheby’s un autoritratto di Frida Kahlo e il wc d’oro di Cattelan

8 Novembre 2025
Politica Primo Piano

Pd, Schlein: no a una povertà che si trasmette tra generazioni

  ‘Modello di sviluppo accentua diseguaglianze: non rassegnarsi’
Nov 9, 2025
 

Milano, 9 nov. (askanews) – “Noi non possiamo accettare un mondo in cui la povertà si trasmette di generazione in generazione, non possiamo accettare che sia questo il destino anche in Italia. La vostra generazione ha avuto meno opportunità rispetto a quelle che l’hanno preceduta. Viviamo in un Paese che ha una bassissima mobilità sociale e di questo la politica non parla abbastanza ora questo fenomeno”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Napoli al Congresso Nazionale dei Giovani Democratici “Non dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose. Non dobbiamo abituarci alle ingiustizie non dobbiamo abituarci allo sfruttamento e al ritorno delle guerre – ha proseguito -. Non dobbiamo abituarci ad un modello di sviluppo che ha già fallito e l’ha dimostrato perché ha aumentato le diseguaglianze in tutto il pianeta e lo sta portando al collasso climatico non dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose”.

 

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Schlein: Meloni vuole una magistratura sottomessa alla politica

Nov 9, 2025
Economia Primo Piano

Giorgetti: manovra per ricchi? Se lo è chi guadagna 45mila euro lordi…

Nov 9, 2025
Cronaca Primo Piano

Cinema, Giuli: gli sguaiati attacchi di Pd e 5S danneggiano la Ragioneria

Nov 9, 2025