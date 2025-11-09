Pd, Schlein: no a una povertà che si trasmette tra generazioni

Milano, 9 nov. (askanews) – “Noi non possiamo accettare un mondo in cui la povertà si trasmette di generazione in generazione, non possiamo accettare che sia questo il destino anche in Italia. La vostra generazione ha avuto meno opportunità rispetto a quelle che l’hanno preceduta. Viviamo in un Paese che ha una bassissima mobilità sociale e di questo la politica non parla abbastanza ora questo fenomeno”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Napoli al Congresso Nazionale dei Giovani Democratici “Non dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose. Non dobbiamo abituarci alle ingiustizie non dobbiamo abituarci allo sfruttamento e al ritorno delle guerre – ha proseguito -. Non dobbiamo abituarci ad un modello di sviluppo che ha già fallito e l’ha dimostrato perché ha aumentato le diseguaglianze in tutto il pianeta e lo sta portando al collasso climatico non dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose”.