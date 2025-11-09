 Calcio, Risultati e classifica, Milan aggancia il Napoli – askanews.it


Sport

Calcio, Risultati e classifica, Milan aggancia il Napoli

La serie A dopo Parma-Milan 2-2
Nov 9, 2025

Roma, 9 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Parma-Milan 2-2

Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

Classifica: Napoli, Milan 22, Inter, Roma 21, Juventus 19 Bologna, Como 18, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta, Sassuolo 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma 7, Genoa, Verona 6, Fiorentina 4

Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

