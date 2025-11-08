 Sciopero, Tajani: scelta Landini è politica, Cgil isolata nel mondo del lavoro – askanews.it


Politica Primo Piano

Sciopero, Tajani: scelta Landini è politica, Cgil isolata nel mondo del lavoro

Forse ha altre mire, anche politiche: non ne contesto la legittimità ma così si isola
Nov 8, 2025

Roma, 8 nov. (askanews) – La Cgil è “isolata nel mondo del lavoro”. Lo ha sostenuto il vicepremier Antonio Tajani parlando coi giornalisti a margine della Conferenza nazionale sulle dipendenze, commentando lo sciopero convocato per venerdì prossimo dal sindacato guidato da Maurizio Landini.

Tajani ha definito lo sciopero proclamaro per il 12 dicembre “politico”, organizzato dalla Cgil rompendo con gli altri sindacati confederali, segnalando che Cisl e Uil non aderiscono allo sciopero, anzi firmano contratti “che portano aumenti salariali ai lavoratori”.

La Cgil, invece, secondo Tajani “è sempre ferma, forse ha altre mire, può darsi anche politiche (…) ed è legittimo, non contesto la legittimità. Ma, da un punto di vista politico, la realtà è che la Cgil è isolata dal mondo del lavoro”.

