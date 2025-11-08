 Abi, Patuelli: 2026 più complesso per le banche, “dobbiamo prepararci” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Primo Piano Videonews

Torre dei Conti, continuano le indagini e i Carabinieri cercano video

8 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

In anteprima il video “Sea of Time” nuovo singolo dei Variance

8 Novembre 2025
Cultura Videonews

Da Sotheby’s un autoritratto di Frida Kahlo e il wc d’oro di Cattelan

8 Novembre 2025
Cronaca Primo Piano Videonews

Trento, 40 bambini circoncisi in un ambulatorio non autorizzato: un arresto

8 Novembre 2025
Estero Videonews

Ucraina, i soccorsi dopo un raid russo su un edificio residenziale

8 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

In anteprima il video “Nonostante che tu sia” di Claudia Gervasi

8 Novembre 2025
Estero Videonews

Trump riceve Orban: “L’Europa dovrebbe rispettare questo leader”

7 Novembre 2025
Estero Videonews

Parigi, protesta al concerto dell’Orchestra filarmonica di Israele

7 Novembre 2025
Estero Videonews

Meloni incontra il presidente palestinese Abu Mazen a Palazzo Chigi

7 Novembre 2025
Estero Videonews

Zelensky: non si può permettere che petrolio russo si venda in Ue

7 Novembre 2025
Economia Primo Piano

Abi, Patuelli: 2026 più complesso per le banche, “dobbiamo prepararci”

Tassi, dazi, e Borse: non inesistente rischio peggioramento quadro
Nov 8, 2025

Firenze, 8 nov. (askanews) – “Il 2026 sarà un anno più complesso per il mondo bancario europeo, e italiano in particolare. Non tutto quanto avvenuto nel ’24 e nel ’25 è scontato che si ripeta nel 2026 e bisogna impegnarsi in anticipo per cercare di ottenere risultati positivi”. E “non possiamo dare per inesistente il rischio di peggioramento della situazione”. E’ il monito lanciato dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli durante un seminario dell’associazione bancaria a Firenze.

“Cerco questa mattina di guardare avanti, non è mai facile però dobbiamo usare il metodo della ragione per cercare di prepararci a ciò che ci sta di fronte, a non subirlo e a cercare di condizionarlo al meglio”.

“Prima di tutto i tassi – ha spiegato Patuelli – un elemento molto condizionante per risultati bancari”. I tassi Bce sono calati e “già nel primo semestre 2025 il margine di interesse delle banche era prevalentemente flettente. Ora abbiamo i dati dei 9 mesi che risentono di queste riduzioni. Ma attenzione” il calo è iniziato a gennaio ma “a inizio 2026 inizieremo con tassi nettamente più bassi del 2025”.

“In più abbiamo un clima internazionale che è per la stabilizzazione” in Europa e “per la riduzione dei tassi Usa”. E il 2026 vedrà la nomina di un nuovo presidente della Federal Reserve “e quindi ci sarà un impulso politico per la riduzione dei tassi. E non dimentichiamoci – ha detto ancora il presidente dell’Abi – che a novembre ci saranno le elezioni di medio termine che influenzeranno in maniera determinante la politica Usa. In un anno elettorale ci sarà la spinta massima per ridurre i tassi”.

“Come banche – ha proseguito Patuelli – dobbiamo essere consapevoli di questi fattori molto prevedibili”. Come del fatto che finora nei bilanci si è visto che il calo dei margini sui tassi è stato compensato dalle banche con aumenti delle commissioni, che riflettono soprattutto le gestioni patrimoniali, sui fondi, sul risparmio, perché le Borse sono salite. “Ma chi è che ci assicura che nel 2026 saliranno ancora le Borse? Nessuno. E le serie storiche dicono che prima o poi le Borse smettono di crescere e cominceranno a calare”.

“Non posiamo dire che nel 2026 sia scontato anche l’aumento delle Commissioni sulla gestione dei risparmi e quindi dobbiamo assolutamente perpararci. E dobbiamo anche prepararci per i rischi di crisi di imprese, eravamo abituati alla Germania che fa da locomotiva d’Europa, però la Germania non è più locomotiva. E quando la locomotiva non tira chi lavora a fare componentistica” ne risente.

E poi c’è anche la Francia. “Abbiamo i due più grandi Paesi Ue che hanno problemi economici e finanziari rilevanti e questo non ci produce un clima di felicità, abbiamo economie fortemente concatenate, non ci sono confini. E poi c’è la questione dei dazi”, assieme a guerre e tensioni che si scaricano. “In questo quadro il rischio di peggioramento della situazione non possiamo darlo per inesistente. Non è auspicato ma non dobbiamo sottovalutare la logica dei fattori. Le industrie hanno sfide molto importanti e noi – ha concluso Patuelli – siamo al fianco delle imprese con trasparenza” e massimo controllo della legalità.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Manovra, Schlein: Meloni ha alzato tasse e favorito ricchi, con che faccia attacca noi?

Nov 8, 2025
Esteri Primo Piano

Il Belgio continua ad opporsi al piano Ue per l’uso degli asset russi congelati

Nov 8, 2025
Cronaca Primo Piano Videonews

Torre dei Conti, continuano le indagini e i Carabinieri cercano video

Nov 8, 2025