La Russa: risultati Meloni stupiscono mondo, qualcuno finge non vedere

Roma, 6 nov. (askanews) – “Non voglio entrare in polemica con la sinistra né fare il propagandista, ma è di tutta evidenza che i risultati che sta ottenendo Giorgia Meloni in Italia sono tali da far stupire il mondo. E c’è solo qualcuno che fa finta di non accorgersene”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento elettorale in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli.