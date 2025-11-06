 La Russa: risultati Meloni stupiscono mondo, qualcuno finge non vedere – askanews.it


Politica

La Russa: risultati Meloni stupiscono mondo, qualcuno finge non vedere

Presidente del Senato in Campania a sostegno di Cirielli
Nov 6, 2025

Roma, 6 nov. (askanews) – “Non voglio entrare in polemica con la sinistra né fare il propagandista, ma è di tutta evidenza che i risultati che sta ottenendo Giorgia Meloni in Italia sono tali da far stupire il mondo. E c’è solo qualcuno che fa finta di non accorgersene”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento elettorale in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli.

