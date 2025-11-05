 Tennis, Djokovic: “Finals a Torino? Non ho ancora deciso” – askanews.it


Sport

Tennis, Djokovic: “Finals a Torino? Non ho ancora deciso”

Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges
Nov 5, 2025

Roma, 5 nov. (askanews) – Novak Djokovic sarà alle Atp Finals 2025 di Torino? Le parole nei giorni scorsi del presidente della Fitp Angelo Binaghi sembravano aver sciolto il dubbio che invece torna d’attualità dopo quanto dichiarato dallo stesso numero 5 al mondo dopo l’esordio vincente all’Atp di Atene (7-6, 6-1 a Tabilo). “Le Finals? Deciderò solo alla fine di questo torneo”. Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges (proprio mentre a Torino è previsto il sorteggio dei gironi).

