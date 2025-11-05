Roma, 5 nov. (askanews) – Novak Djokovic sarà alle Atp Finals 2025 di Torino? Le parole nei giorni scorsi del presidente della Fitp Angelo Binaghi sembravano aver sciolto il dubbio che invece torna d’attualità dopo quanto dichiarato dallo stesso numero 5 al mondo dopo l’esordio vincente all’Atp di Atene (7-6, 6-1 a Tabilo). “Le Finals? Deciderò solo alla fine di questo torneo”. Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges (proprio mentre a Torino è previsto il sorteggio dei gironi).
Tennis, Djokovic: “Finals a Torino? Non ho ancora deciso”
Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges