Cronaca Primo Piano

E’ stato aggiornato l’elenco degli alberi monumentali, sono quasi 5mila

Sul sito del Masaf, Lollobrigida: raccontano la storia dei territori
Nov 5, 2025

Roma, 5 nov. (askanews) – E’ stato pubblicato sul sito del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l’Elenco aggiornato degli alberi monumentali d’Italia, che porta a 4.944 il numero complessivo degli esemplari tutelati sull’intero territorio nazionale.

Tra i 211 nuovi ingressi figurano il maestoso Cipresso di Padova, di oltre 200 anni, situato nel giardino della Chiesa degli Eremitani; il Pino Kauri di Sorrento (SA), sempreverde raro di circa due secoli; e la Bouganville di Menfi (AG), che con la sua chioma di 280 metri quadrati forma una spettacolare pergola naturale, tra le più grandi in Italia.

Le Regioni che hanno proposto i nuovi esemplari sono Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

“Gli alberi monumentali raccontano la storia dei nostri territori e rappresentano un patrimonio che unisce natura, cultura e identità. Proteggerli significa custodire la bellezza e la memoria dell’Italia. Con l’inserimento di 211 nuovi esemplari nell’Elenco rafforziamo il nostro impegno per conservarli e per farli conoscere sempre di più come parte viva del paesaggio italiano. Continuiamo a promuovere una maggiore consapevolezza del valore di questi simboli straordinari della nostra biodiversità. La nostra Nazione vanta 10 milioni di ettari di boschi e il Governo Meloni è in prima linea per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio verde”, ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Gli esemplari inclusi nell’Elenco ufficiale si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico, legato all’età, alle dimensioni, alla morfologia, alla rarità della specie o al ruolo di habitat per particolari specie animali, ma anche per l’importanza storica, culturale e spirituale. Molti di essi sono strettamente connessi a elementi architettonici o a tradizioni locali e contribuiscono a definire il paesaggio italiano, rendendolo unico sotto il profilo estetico e identitario.

